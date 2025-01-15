Актер Певцов заявил о расставании с "Ленкомом"

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Певцов"

Актер Дмитрий Певцов заявил в телеграм-канале о своем расставании с Московским государственным театром "Ленком Марка Захарова". Фотография народного артиста России была убрана из фойе.

"Свой последний спектакль в театре "Ленком" я сыграл 24 ноября 2024 года. И, не вдаваясь в подробности, сообщаю, что сегодня в фойе нашего театра "Ленком" моя фотография была убрана со стены", – поделился артист.

Он отметил, что до этого его фотография была расположена в месте, где висели портреты ведущих артистов театра. По словам актера, после того как его фото сняли, у него "наступила ясность" относительно того, что "Ленком" больше не нуждается в его услугах.

В июне 2024 года театр также покинул Алексей Франдетти. Он самостоятельно объявил об уходе с поста главного режиссера. Деятель культуры выразил благодарность театру за два года работы в нем.