Актер Збруев может вернуться на сцену "Ленкома" 24 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Актер Александр Збруев рассказал в беседе с Агентством "Москва", что хочет вернуться на сцену театра "Ленком" 24 декабря для участия в спектакле "Вишневый сад".

"Я готовлюсь", – добавил народный артист РСФСР.

Директор театра Марк Варшавер отметил, что Збруев еще не участвует в репетициях, однако он уже полностью восстановился и чувствует себя хорошо.

"Если сравнивать тот период, когда ему требовалась помощь, то, конечно, он восстановился и пришел к тому уровню, на котором он находился полгода назад. Он рвется выйти на сцену. И это скоро произойдет", – заявил Варшавер.

Збруева доставили в московскую больницу из-за плохого самочувствия 4 октября. Спустя время в "Ленкоме" рассказали, что актер чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме.

По данным театра, народный артист РСФСР проходил плановое обследование после сложной операции, в медучреждение приехал самостоятельно.

Варшавер заявлял в конце октября, что Збруев пока находится в больнице.

