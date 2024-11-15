Актер Александр Збруев сообщил, что скоро вернется на сцену "Ленкома"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актер Александр Збруев поделился в разговоре с Агентством "Москва", что в ближайшее время может вернуться на сцену театра "Ленком". Однако пока, по его словам, он проходит лечебные процедуры.

"В общем чувствую себя нормально. Спасибо всем за добрые слова", – добавил народный артист РСФСР.

Артиста доставили в столичную больницу из-за плохого самочувствия 4 октября. Позже в "Ленкоме" сообщили, что Збруев чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме.

По информации театра, артист проходит плановое обследование после сложной операции. В медучреждение он приехал самостоятельно.

Директор "Ленкома" Марк Варшавер 16 октября, говоря о состоянии артиста, выражал надежду, что Збруева могут выписать из больницы через 2–3 дня. Но пока, по его словам, Збруев продолжает находиться в больнице.

