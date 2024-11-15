15 ноября, 12:02Культура
Актер Александр Збруев сообщил, что скоро вернется на сцену "Ленкома"
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Актер Александр Збруев поделился в разговоре с Агентством "Москва", что в ближайшее время может вернуться на сцену театра "Ленком". Однако пока, по его словам, он проходит лечебные процедуры.
"В общем чувствую себя нормально. Спасибо всем за добрые слова", – добавил народный артист РСФСР.
Артиста доставили в столичную больницу из-за плохого самочувствия 4 октября. Позже в "Ленкоме" сообщили, что Збруев чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме.
По информации театра, артист проходит плановое обследование после сложной операции. В медучреждение он приехал самостоятельно.
Директор "Ленкома" Марк Варшавер 16 октября, говоря о состоянии артиста, выражал надежду, что Збруева могут выписать из больницы через 2–3 дня. Но пока, по его словам, Збруев продолжает находиться в больнице.
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