В "Ленкоме" заявили, что Збруева могут выписать из больницы через 2–3 дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Народного артиста РСФСР Александра Збруева могут выписать из больницы через 2–3 дня, так как он чувствует себя неплохо. Об этом Агентству "Москва" сообщил директор "Ленкома имени Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Надеюсь, что скоро его выпишут. К сожалению, точной даты назвать не могу", – добавил он.

Однако в ближайшее время Збруев не сможет выйти на сцену театра. Во время спектакля "Вишневый сад", который состоится 22 октября, его заменит заслуженный артист России Владимир Еремин. При этом Варшавер уточнил, что артист обязательно сыграет в следующих постановках.

86-летнего артиста доставили в московскую больницу из-за плохого самочувствия 4 октября. Позже в "Ленкоме" сообщили, что Збруев чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме. По информации театра, артист проходит плановое обследование после сложной операции. В медучреждение он приехал самостоятельно.

