Директор "Ленкома" Варшавер: Збруева могут выписать из больницы через пару дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Народного артиста РСФСР Александра Збруева могут выписать из медучреждения через пару дней. Об этом Агентству "Москва" рассказал директор театра "Ленком имени Марка Захарова" Марк Варшавер.

Варшавер выразил надежду на скорейшую выписку из больницы Збруева, так как впереди предстоят спектакли с его участием. По его словам, врачи прикладывают все усилия для выписки народного артиста РСФСР. Директор театра также сообщил, что спектакли с участием Збруеава пройдут по расписанию.

"Никто ничего отменять не будет. Его госпитализация имеет профилактический характер. У него просто иногда давление скачет, вот мы и отправили его в Боткинскую больницу. Пусть врачи за ним наблюдают", – уточнил Варшавер.

86-летнего актера доставили в московскую больницу из-за плохого самочувствия 4 октября. По данным СМИ, он находился под наблюдением медиков, которые выясняли причину его недомогания.

Позже в "Ленкоме имени Марка Захарова" сообщили, что Збруев чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме. По информации театра, артист проходит плановое обследование после сложной операции. В медучреждение он приехал самостоятельно.

