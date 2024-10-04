Актриса Инна Выходцева госпитализирована в Москве

Фото: кадр из фильма "Лавина с гор"; режиссер – Василий Журавлев; производство – "Мосфильм"

Российскую актрису Инну Выходцеву госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

В департаменте сообщили, что с конца декабря 2022 года Выходцева живет в Доме ветеранов сцены имени Яблочкиной, где проходит необходимые обследования и ежедневные плановые осмотры. Во время одного из обходов специалисты зафиксировали у 90-летней актрисы признаки инсульта, поэтому ей вызвали скорую. В результате врачи приняли решение о госпитализации Выходцевой. По данным ведомства, это решение было принято своевременно.

"Благодаря профессионализму сотрудников Дома ветеранов сцены и врачей столичной больницы в ближайшее время она будет выписана и вернется к себе домой в Дом ветеранов сцены имени Яблочкиной", – подчеркнули в департаменте.

4 октября также появилась информация о госпитализации народного артиста РСФСР Александра Збруева. По данным СМИ, 86-летний артист попал в больницу из-за плохого самочувствия. Сейчас он находится под наблюдением врачей, которые выясняют причину его недомогания.

