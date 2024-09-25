МХТ имени Чехова опроверг госпитализацию Хабенского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России Константин Хабенский не выписывался и даже не был в больнице, сообщил замдиректора Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник в беседе с Агентством "Москва".

"Я каждый день вижу его в театре. Он постоянно работает: руководит труппой и большую часть времени проводит на съемках", – сказал он, опровергнув информацию о якобы недельном лечении Хабенского.

Ранее в некоторых СМИ разместили информацию о якобы госпитализации актера в Москве. У него якобы была диагностирована гипертония с преимущественным поражением сердца. Однако сам Хабенский заявлял, что с ним все в порядке. Кроме того, он назвал фантазиями указанный диагноз.

