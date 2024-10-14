"Ленком" сообщил о перестановках в спектакле "Вишневый сад" из-за госпитализации Збруева

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Народный артист РСФСР Александр Збруев в ближайшее время не сможет выйти на сцену Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Во время спектакля "Вишневый сад", который состоится 22 октября, его заменит заслуженный артист России Владимир Еремин.

"Александр Викторович – великий артист, которого невозможно заменить, но мы вынуждены это сделать. Он обязательно сыграет в следующих постановках", – заявил директор учреждения Марк Варшавер в беседе с Агентством "Москва".

Еремину предстоит исполнить в спектакле роль Леонида Гаева. Комментируя данную перестановку, он обратил внимание, что вопрос возвращения Збруева на сцену остается открытым. По его словам, в театре питают надежду на то, что актер сумеет вернуться к исполнению роли дворянина и помещика.

86-летнего артиста доставили в московскую больницу из-за плохого самочувствия 4 октября. По данным СМИ, он находился под наблюдением медиков, которые выясняли причину его недомогания.

Позже в "Ленкоме имени Марка Захарова" сообщили, что Збруев чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме. По информации театра, артист проходит плановое обследование после сложной операции. В медучреждение он приехал самостоятельно.