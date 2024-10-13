Актер Чабан рассказал о своем состоянии после госпитализации

Фото: vk.com/grishapatam

Актер Григорий Чабан, потерявший сознание на сцене в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, рассказал о своем самочувствии после госпитализации.

Артист признался, что не ожидал подобного резонанса из-за произошедшего.

"Хочу всех сочувствующих и переживающих успокоить. Все нормально, мне сделали КТ (компьютерную томографию. – Прим. ред.), сосуды в порядке, анализы крови в порядке", – рассказал актер на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он связал потерю сознания с психосоматикой. По словам Чабана, он не играл в спектакле "Три сестры" с марта, в связи с чем "перенервничал".

Актер упал в обморок на сцене прямо во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге 12 октября. Ему сразу же вызвали скорую, которая доставила его в больницу.

Спектакль "Три сестры" в связи с произошедшим пришлось перенести на 2 декабря.