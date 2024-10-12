Актер Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Театр им. Ленсовета"

Актер Григорий Чабан упал в обморок на сцене прямо во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости рассказали в учреждении.

Как сообщили представители театра, актеру сразу же вызвали скорую, которая доставила его в больницу. Сейчас он находится в сознании и ему предстоит пройти обследование, уточнили в театре.

Спектакль "Три сестры" в связи с произошедшим пришлось перенести на 2 декабря. Как уточняет агентство, Чабан является приглашенным артистом в театре имени Ленсовета.

Ранее американский рэп-исполнитель Исаак Фримен III, известный как Fatman Scoop, потерял сознание на сцене во время выступления в Коннектикуте и вскоре скончался. По словам мэра города, 53-летнего певца доставили в местную больницу, однако спасти его не смогли.

