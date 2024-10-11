Ouest France: футболист Алексис Лескайль умер в 34 года от разрыва аневризмы

Фото: ouest-france.fr/ANGELIQUE RICHOU

Полузащитник французского футбольного клуба "Ла Шатеньере" Алексис Лескайль скончался в больнице после разрыва аневризмы. Об этом сообщает Ouest France.

По информации издания, игроку стало плохо 5 октября во время матча чемпионата пятой французской лиги против резервной команды "Анже". На 72-й минуте спортсмен потерял сознание. Ему оказали помощь, а затем доставили в больничный центр города Ла‑Рош‑сюр‑Йон, где диагностировали разрыв аневризмы, рассказали журналисты.

Потом Лескайля перевели в больницу в Нанте, где 6 октября ему провели операцию. Врачи не смогли спасти 34-летнего мужчину. У него остались жена и дочь, говорится в материале.

В связи со смертью футболиста ближайший матч "Ла Шатеньере" перенесен на более поздний срок.

Ранее тело 31-летнего игрока сборной Греции по футболу Джорджа Болдока нашли в бассейне у его дома в Глифаде. Представители клуба "Шеффилд Юнайтед", где также играл спортсмен, выразили соболезнования семье погибшего. Они заявили, что были шокированы, узнав о произошедшем.