Футболист сборной Греции Болдок был найден мертвым в бассейне

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Футболист Джордж Болдок, представляющий сборную Греции, умер в возрасте 31 года. Тело обнаружили в бассейне у его дома в Глифаде. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на сообщение в соцсети Х представителей клуба "Шеффилд Юнайтед", где также играл спортсмен.

Представители клуба, узнав о произошедшем, были шокированы известием. Они принесли искренние соболезнования родственникам погибшего.

Федерация футбола Греции направила в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) просьбу, согласно которой предлагается провести ряд матчей национальной команды с траурными повязками.

Накануне умер бывший футболист сборной России Артем Енин. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 48 лет, однако причины его смерти не названы.

