РИА Новости: Ливанов остается в реанимации, его состояние ухудшилось

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Состояние российского киноактера и режиссера Василия Ливанова ухудшилось, поэтому он продолжает находиться в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом РИА Новости рассказали в больнице.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое. При этом еще во вторник, 8 октября, в медучреждении заявляли, что состояние актера улучшилось и он находился в состоянии средней тяжести.

Эту информацию подтвердила супруга народного артиста РСФСР Елена, подчеркнув, что муж чувствует себя хорошо. Жена Ливанова добавляла, что актер выйдет на связь и все расскажет, когда придет время.

3 октября появилась информация о том, что Ливанова доставили в тяжелом состоянии в столичный НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в отделение неврологии. Спустя время супруга актера попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

При этом в конце сентября появилась информация, что Ливанов попал в больницу с инсультом. При этом его супруга Елена не стала опровергать или подтверждать эти сведения.

