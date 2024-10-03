Артист Ливанов доставлен в больницу Москвы в тяжелом состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский киноактер и режиссер Василий Ливанов доставлен в тяжелом состоянии в столичный НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом РИА Новости рассказали в больнице.

Сейчас он находится в реанимации в отделении неврологии, уточнили в медучреждении.

Ранее сообщалось, что Ливанов попал в больницу с инсультом. Жена актера Елена не стала опровергать или подтверждать эти сведения. Однако невестка киноактера Екатерина заявила, что он находится дома.

Екатерина уточнила, что у Ливанова возникли проблемы с давлением и низким гемоглобином, но лечение он получает на дому. Также невестка 89-летнего артиста заверила, что все его проблемы соответствуют возрасту. По ее словам, Ливанов иногда проходит обследование в Кремлевской больнице. При этом он ведет активную жизнь.

Известность Ливанов получил благодаря роли Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Также Ливанов известен тем, что озвучил персонажа Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся" (1970). При этом он озвучил еще и Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969–1983). Всего голосом народного артиста РСФСР озвучено около 300 героев.

