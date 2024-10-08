Супруга госпитализированного Василия Ливанова сообщила об улучшении состояния актера

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Состояние киноактера и режиссера Василия Ливанова улучшается. Об этом Агентству "Москва" рассказала супруга народного артиста РСФСР Елена.

Сейчас, по ее словам, муж чувствует себя хорошо. Однако супруга Ливанова уточнила, что актер выйдет на связь и все расскажет, когда придет время.

"Пока он этого делать не хочет", – подчеркнула жена народного артиста РСФСР.

3 октября появилась информация о том, что Ливанова доставили в тяжелом состоянии в столичный НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в отделение неврологии. Спустя время супруга актера попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

При этом в конце сентября появилась информация, что Ливанов попал в больницу с инсультом. При этом его супруга Елена не стала опровергать или подтверждать эти сведения.

