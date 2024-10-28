В "Ленкоме" сообщили, что актер Александр Збруев продолжает лечение в больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает находиться в больнице, сообщил директор "Ленкома имени Марка Захарова" Марк Варшавер.

"К сожалению, Александра Викторовича не выписали, он в больнице. Но только за сегодня я поговорил с ним целых два раза. Могу сказать так: он чувствует себя превосходно, у него бодрый и хороший голос", – приводит Агентство "Москва" слова Варшавера.

Он также добавил, что все нетерпением ждут возвращения Збруева на сцену.

Артиста доставили в московскую больницу из-за плохого самочувствия 4 октября. Позже в "Ленкоме" сообщили, что Збруев чувствует себя нормально и общается в рабочем режиме.

По информации театра, артист проходит плановое обследование после сложной операции. В медучреждение он приехал самостоятельно.

Варшавер 16 октября, говоря о состоянии артиста, выражал надежду, что Збруева могут выписать из больницы через 2–3 дня.