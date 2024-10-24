Актрису Алену Яковлеву выписали из больницы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народная артистка РФ Алена Яковлева выписана из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом она рассказала Агентству "Москва".

Актриса уточнила, что теперь будет продолжать лечение дома.

Яковлева была госпитализирована 21 октября с подозрением на аппендицит. По словам актрисы, это произошло после того, как она отыграла спектакль.

Позднее выяснилось, что врачи диагностировали у нее другое заболевание, однако Яковлева не уточнила какое. При этом если бы подозрения насчет аппендицита подтвердились, то ей провели бы операцию.

В Театре имени Вахтангова 21 октября должна была пройти творческая встреча с актрисой. Однако мероприятие не состоялось из-за болезни Яковлевой.

