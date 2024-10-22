Аппендицит у народной артистки РФ Алены Яковлевой не подтвердился

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала, что врачи не подтвердили у нее аппендицит, в данный момент она чувствует себя хорошо.

"С каждым днем все лучше и лучше", – подчеркнула актриса в беседе с Агентством "Москва".

Она отметила, что врачи диагностировали у нее другое заболевание, однако не уточнила какое. Также Яковлева выразила надежду, что сможет выписаться в ближайшие дни, чтобы сохранить спектакли.

Народная артистка РФ была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского накануне. По словам актрисы, ее госпитализировали, как только она отыграла спектакль. При этом если бы подозрения насчет аппендицита подтвердились, то ей провели бы операцию.

При этом в Театре имени Вахтангова 21 октября должна была пройти творческая встреча с актрисой. Однако в учреждении сообщили, что мероприятие не состоится из-за болезни Яковлевой.

Ранее в Москве госпитализировали бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря Богомазова. Его супруга Виктория сказала, что состояние певца было стабильным. Сам он также утверждал, что чувствует себя хорошо и уже 21-го числа вернулся к работе.