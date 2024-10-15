В НИИ имени Склифосовского сообщили об улучшении состояния артиста Ливанова

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве, однако врачи зафиксировали улучшения в его состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Состояние артиста в настоящий момент оценивается как удовлетворительное, рассказали в больнице.

При этом еще в пятницу, 11 октября, медики заявляли, что состояние актера ухудшалось. На тот момент он также оставался в реанимации.

3 октября стало известно, что Ливанова доставили в тяжелом состоянии в НИИ в отделение неврологии. Спустя время супруга актера Елена попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что "от шумихи лучше никому не делается".

При этом в конце сентября появилась информация, что Ливанов попал в больницу с инсультом. Его жена не стала опровергать или подтверждать эти сведения.

