15 октября, 09:15Культура
В НИИ имени Склифосовского сообщили об улучшении состояния артиста Ливанова
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве, однако врачи зафиксировали улучшения в его состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.
Состояние артиста в настоящий момент оценивается как удовлетворительное, рассказали в больнице.
При этом еще в пятницу, 11 октября, медики заявляли, что состояние актера ухудшалось. На тот момент он также оставался в реанимации.
3 октября стало известно, что Ливанова доставили в тяжелом состоянии в НИИ в отделение неврологии. Спустя время супруга актера Елена попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что "от шумихи лучше никому не делается".
При этом в конце сентября появилась информация, что Ливанов попал в больницу с инсультом. Его жена не стала опровергать или подтверждать эти сведения.