Экс-солист "Отпетых мошенников" Богомазов госпитализирован в Москве

Фото: vk.com/garikbogomazov

Экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов госпитализирован в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя исполнителя Майю Лазареву.

"Да, действительно, Гарика госпитализировали, это неприятное событие для него", – уточнила она.

Жена артиста Виктория Богомазова отметила, что состояние певца стабильное. В воскресенье он вернется к работе.

Ранее стало известно, что телеведущий Отар Кушанашвили сможет приступить к съемкам 1 ноября. Журналист сейчас проходит реабилитацию на дому. В конце июня врачи у него обнаружили онкологию, в связи с чем его госпитализировали. Операция по удалению опухоли прошла успешно в начале октября.