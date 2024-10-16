Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российские врачи спасли зрение певцу Витасу. Об этом рассказал продюсер музыканта Сергей Пудовкин, сообщает "Московский комсомолец".

Пудовкин признался, что у Витаса были "достаточно серьезные проблемы со здоровьем".

"У него диагностировали отслоение сетчатки глаза, почти два месяца он жил в темноте. Почему Витас в последнее время всегда появлялся в очках? Потому что ситуация была сложной. Плохой диагноз, опасный, с тяжелыми последствиями", – отметил продюсер.

По его словам, проблемы со зрением у певца возникли из-за специфики его работы – яркий свет софитов губительно сказался на зрении Витаса.

"Ему с 16 лет стробоскопы в глаза светят: кто-то реагирует нормально на это, кто-то – нет", – подчеркнул Пудовкин.

Он уточнил, что в итоге было найдено "хорошее медицинское лечение". Продюсер сказал, что российские врачи вернули артиста "в прямом смысле к жизни". После ряда операций у него 100-процентное зрение.

"Огромную роль в восстановлении Витаса сыграла и китайская медицина. Специальные дыхательные техники, многочасовые тренировки на воздухе и закаливания. Витас постоянно практикует спортивные тренировки в китайском стиле", – рассказал Пудовкин, добавив, что певец уже полностью восстановился и активно готовится к выступлениям.

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