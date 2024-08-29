Жена Александра Буйнова опровергла сообщение о его госпитализации

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Супруга певца Александра Буйнова Елена опровергла сообщение о его госпитализации. Об этом сообщает телеканал "360".

В Сети ранее появилась информация, что Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии. Как отметила его супруга, ее муж жив и планирует очередное выступление на сцене.

"Тех, кто придумывает такие гадости, пишет их и получает за это деньги, я даже за людей не считаю. Это людишки никчемные, которые на пустом месте придумывают неприятные для людей вещи", – сказала Елена, комментируя слухи о госпитализации Буйнова.

Ранее агент актера Романа Мадянова также опровергла слухи о его госпитализации. До этого в Сети появились сообщения, что у актера якобы диагностировали коксартроз, а все спектакли с Мадяновым отменили. Агент артиста подчеркнула, что разберется с теми, кто распространяет подобные слухи.

