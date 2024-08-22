Актер Владимир Стеклов рассказал о самочувствии на фоне слухов о раке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Звезда "Кадетства" и "Нулевого пациента" актер Владимир Стеклов опроверг слухи об онкологии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

СМИ писали, что актер как будто бы полгода борется с меланомой. Врачи якобы провели операцию и удалили злокачественную опухоль на коже.

Как рассказал изданию по телефону Стеклов, с ним все в порядке.

"Не дождетесь! Кому я мешаю? Кто распускает обо мне слухи? Я нигде не свечусь, не хожу по светским мероприятиям, берегу себя. Не понимаю, откуда рождаются слухи", – так отреагировал актер на информацию о якобы найденной у него болезни.

Он указал, что у него сейчас идут репетиции, он снимается в фильме "Цинга", где играет одну из главных ролей – священника. После этого он намерен поехать в экспедицию на Ямал.

"Настроение у меня хорошее. А то, что болтают... Это прямо заговор какой-то против меня. Даже не знаю, кому я помешал", – добавил Стеклов.

Ранее актриса Мария Аронова опровергла информацию о своей госпитализации. Пресса утверждала, что Аронова попала в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника. Во время обследования врачи якобы нашли еще множественные доброкачественные образования мозговых оболочек – менингиомы. Актриса назвала это неправдой и отметила, что ее очень расстроило появление таких слухов.

