Представитель Леонида Каневского опровергла слухи об опухоли у телеведущего

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Представитель телеведущего Леонида Каневского опровергла слухи об обнаружении у него злокачественной опухоли. Об этом она заявила в разговоре с RT.

Она назвала ложной информацию о том, что Каневский болен онкологией.

Ранее СМИ писали, что после обследования врачи якобы нашли у телеведущего злокачественную опухоль. По информации журналистов, Каневского направили к онкологу, чтобы встать на учет и проверяться раз в пару месяцев.

До этого стало известно о госпитализации телеведущего Отара Кушанашвили. У него выявили онкологию, врачи провели операцию.

Как писала пресса, у Кушанашвили также развился перитонит. По версии журналистов, телеведущего врачи прооперировали дважды: сначала почистили организм и провели резекцию желудка из-за непроходимости кишечника, а потом удалили злокачественную опухоль из кишечника.

