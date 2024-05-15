Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 14:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала, какие виды рака можно заподозрить во время диспансеризации

"Доктор 24": врач рассказала, какие виды рака можно заподозрить во время диспансеризации

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Как обнаружить рак на ранней стадии и почему этот шаг может спасти жизнь человека? На какие симптомы важно обращать внимание? Какие виды онкологии можно заподозрить во время диспансеризации? И что помогает увеличить скорость постановки онкодиагнозов московским врачам?

На эти и другие вопросы ответила заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы ЦАОП Боткинской больницы Маргарита Сорокина в программе "Доктор 24".

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