"Доктор 24": врач рассказала, какие виды рака можно заподозрить во время диспансеризации

Как обнаружить рак на ранней стадии и почему этот шаг может спасти жизнь человека? На какие симптомы важно обращать внимание? Какие виды онкологии можно заподозрить во время диспансеризации? И что помогает увеличить скорость постановки онкодиагнозов московским врачам?

На эти и другие вопросы ответила заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы ЦАОП Боткинской больницы Маргарита Сорокина в программе "Доктор 24".

