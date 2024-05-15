Москвичам рассказали о погоде 15 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков прогнозируется в столице и области в среду, 15 мая, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах 16–18 градусов, в Подмосковье – от 13 до 18 градусов.

Скорость ветра переменных направлений составит 2–7 метра в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что 18 и 19 мая в Москве ожидается температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. По его словам, погода большую часть недели будет определяться антициклоном. При этом, как утверждает метеоролог, дожди придут к пятнице, 17 мая.

