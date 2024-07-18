Жена Познера опровергла слухи о госпитализации журналиста с онкологией

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Супруга журналиста Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла слухи о его госпитализации с онкологией. Об этом она заявила RT.

Соловьева сказала, что Познеру не делали химиотерапию. Однако она не уточнила, где сейчас находится журналист.

Позднее в телеграм-канале Познера также появилось опровержение данной информации.

"Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни – полное вранье. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров", – отметил он.

Ранее СМИ писали, что Познер якобы попал в больницу с диагностированной злокачественной эпителиомой кожи. Как утверждали журналисты, Познер в июне обратился к врачам с жалобами на самочувствие, после чего его положили в больницу и провели курс химиотерапии.

До этого представитель телеведущего Леонида Каневского опровергла информацию об обнаружении у него злокачественной опухоли. Она не подтвердила слухи, что Каневский болен онкологией. Как сообщала пресса, у телеведущего якобы обнаружили рак, после чего направили к онкологу для постановки на учет и проверки раз в пару месяцев.