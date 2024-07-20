Актриса Аронова опровергла слухи о своей госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российская актриса Мария Аронова опровергла слухи о своей госпитализации. Об этом она заявила РИА Новости.

"Мне очень печально, что такую информацию зачем-то выложили и побеспокоили любимых и близких мне людей. Все очень волнуются. Это совершеннейшая неправда. Я дома", – рассказала актриса.

Аронова отметила, что ее очень расстроило появление подобных слухов.

СМИ писали, что актриса попала в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника. Во время обследования врачи якобы нашли еще множественные доброкачественные образования мозговых оболочек – менингиомы.

Ранее жена журналиста Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла информацию о его госпитализации с онкологией и уточнила, что ему не делали химиотерапию. Позже сам журналист назвал враньем сообщение о болезни. Он указал, что абсолютно здоров и находится не в больнице, а на международном семинаре.