Агент актера Романа Мадянова опровергла слухи о его госпитализации

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский актер Роман Мадянов продолжает сниматься в кино и активно работает. Слухи о его госпитализации опровергла агент артиста Светлана, сообщает телеканал "360".

Ранее в Сети появилась информация о госпитализации Мадянова. По словам авторов публикации, его экстренно увезли в больницу из-за проблем с тазобедренным суставом. У актера якобы диагностировали коксартроз, а все спектакли с Мадяновым отменили.

Также в сообщении говорилось, что артисту провели операцию, после которой он восстанавливался.

"Нет, вы что. Все в порядке", – сказала агент актера, комментируя ситуацию.

Она подчеркнула, что разберется с теми, кто распространяет подобные слухи.

Звезда "Кадетства" и "Нулевого пациента" актер Владимир Стеклов также опроверг слухи об онкологии. До этого журналисты писали, что артист как будто бы полгода борется с меланомой. Врачи якобы провели операцию и удалили злокачественную опухоль на коже.

Сам актер заявил, что с ним все в порядке, сейчас у него идут репетиции.

