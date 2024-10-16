16 октября, 14:27Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили сможет приступить к съемкам 1 ноября
Фото: vk.com/Отар Кушанашвили
Телеведущий Отар Кушанашвили сможет приступить к съемкам 1 ноября, сообщил Агентству "Москва" его друг, журналист Табриз Шахиди.
По его словам, сейчас Кушанашвили проходит реабилитацию на дому.
14 октября Кушанашвили выписали из НМИЦ онкологии имени Блохина. Немногим ранее журналист сообщил о своей победе над онкологическим заболеванием. Кушанашвили уточнил, что продолжит процедуры для профилактики рецидива рака.
Об обнаруженной онкологии у Кушанашвили стало известно в конце июня. В связи с этим его госпитализировали.
Спустя время самочувствие журналиста улучшилось. В июле Кушанашвили впервые опубликовал свою фотографию после госпитализации.
В начале октября у телеведущего была запланирована операция по удалению опухоли. В результате она прошла успешно.
Телеведущего Кушанашвили прооперировали после обнаружения раковой опухоли