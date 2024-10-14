Отар Кушанашвили сообщил, что его выписали из онкологического центра

Фото: телеграм-канал "КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе"

Телеведущего Отара Кушанашвили выписали из НМИЦ онкологии имени Блохина. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Я добрался до дома… Рак – это не приговор, это диагноз. Это такая же болезнь. Она жестче, беспощаднее, чем другие болезни, но ее можно удушить", – сказал Кушанашвили на опубликованной видеозаписи.

Он добавил, что врачи провожали его под аплодисменты за проявленный героизм и силу воли. По словам телеведущего, ему помогли любовь, терпение и дисциплина. Кушанашвили пожелал всем здоровья и посоветовал чаще посещать врачей.

Немногим ранее Кушанашвили сообщил о своей победе над онкологическим заболеванием. По его словам, никаких торжеств в узком семейном кругу по этому случаю не планируется. Кушанашвили уточнил, что продолжит процедуры для профилактики рецидива рака.

Об обнаруженной онкологии у Кушанашвили стало известно в конце июня. В связи с этим его госпитализировали.

Спустя время самочувствие журналиста улучшилось. В июле Кушанашвили впервые опубликовал свою фотографию после госпитализации.

В начале октября у телеведущего была запланирована операция по удалению опухоли. В результате она прошла успешно.

