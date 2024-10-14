Телеведущий Отар Кушанашвили объявил о победе над раком

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили сообщил в телеграм-канале о своей победе над онкологическим заболеванием.

По его словам, никаких торжеств в узком семейном кругу по этому случаю не планируется. Кушанашвили уточнил, что продолжит процедуры для профилактики рецидива рака.

"Я же говорил вам, раку меня не забороть", – подытожил он, добавив, что в ближайшее время отправится домой.

Об обнаруженной онкологии у Кушанашвили стало известно в конце июня. В связи с этим его госпитализировали.

Спустя время самочувствие журналиста улучшилось. В июле Кушанашвили впервые опубликовал свою фотографию после госпитализации.

В начале октября у телеведущего была запланирована операция по удалению опухоли. В результате она прошла успешно.

