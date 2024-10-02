Журналист Шахиди заявил, что Кушанашвили проведет в больнице еще минимум неделю

Фото: телеграм-канал "КАКОВО?! | Отар Кушанашвили"

Телеведущий Отар Кушанашвили проведет в больнице еще как минимум неделю. Об этом Агентству "Москва" заявил друг шоумена, журналист Табриз Шахиди.

"Операция прошла планово, смеем надеяться – успешно. <…> Уверен, в скором времени он сам выйдет на связь с видеоприветствием", – рассказал собеседник агентства.

Шахиди отметил, что скоро телеведущего переведут из палаты интенсивной терапии в обычную.

Об обнаруженной онкологии у Кушанашвили стало известно в конце июня 2024 года, после его госпитализации. Шоумену успешно провели операцию на брюшную полость.

Позже сообщалось, что самочувствие Кушанашвили улучшилось. В июле он впервые опубликовал свою фотографию после госпитализации. В начале октября у телеведущего была запланирована операция по удалению опухоли.