Поэт-песенник Юрий Энтин: Василий Ливанов переведен на амбулаторное лечение

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова после выписки из больницы перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на поэта-песенника Юрия Энтина.

"Все с ним хорошо. Василия выписали. Теперь он дома с семьей, как он и хотел. Его будут долечивать амбулаторно на дому", – рассказал Энтин.

О госпитализации Ливанова стало известно 3 октября. Он был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Спустя время супруга актера попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

15 октября в медучреждении сообщили, что артист остается в реанимации отделения неврологии, но врачи зафиксировали улучшения в его состоянии.

Немногим позже сын Ливанова Борис рассказал, что его отца уже выписали из больницы и он находится дома.

