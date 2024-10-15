Сын актера Василия Ливанова сообщил, что отец выписан из больницы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сын киноактера и режиссера Василия Ливанова Борис рассказал ТАСС, что его отец уже находится дома. Он добавил, что с народным артистом РСФСР все хорошо.

В свою очередь, невестка артистка Екатерина в беседе с News.ru не подтвердила эту информацию.

"Я сама пока ничего не знаю, сама прочитала. Спросила у дочки, она мне пока не ответила. Когда ответит, тогда ответит. Ждем", – объяснила женщина.

3 октября стало известно, что Ливанова привезли в тяжелом состоянии в столичный НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в отделение неврологии. Спустя время супруга актера попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

Во вторник, 8 октября, в больнице сообщили, что состояние актера улучшилось и он находится в состоянии средней тяжести. Эту информацию подтвердила супруга народного артиста РСФСР, подчеркнув, что муж чувствует себя хорошо. Жена Ливанова добавляла, что актер выйдет на связь и все расскажет, когда придет время.

Сегодня в медучреждении сообщили, что артист остается в реанимации отделения неврологии, но врачи зафиксировали улучшения в его состоянии. Оно оценивается как удовлетворительное.

