Народная артистка РФ Алена Яковлева госпитализирована в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народная артистка России Алена Яковлева доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с подозрением на аппендицит. Об этом она сообщила Агентству "Москва".

По словам актрисы, ее госпитализировали, как только она отыграла спектакль. Если подозрения врачей в аппендиците подтвердятся, то через 3–4 дня ей предстоит операция.

"Но врачи тут хорошие, диагностика отличная. За мной наблюдают лучшие специалисты, так что не переживайте. Все будет хорошо", – заверила Яковлева.

В Театре имени Вахтангова 21 октября должна была пройти творческая встреча с актрисой. Однако в учреждении сообщили, что мероприятие не состоится из-за болезни Яковлевой.

Ранее в Москве госпитализировали бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря Богомазова. Его супруга Виктория сказала, что состояние певца было стабильным. Сам он также утверждал, что чувствует себя хорошо.

Уже 21 октября Богомазов вернулся к работе. При этом его PR-директор Майя Лазарева не привела подробности и не назвала причины госпитализации певца, так как, с ее слов, для Богомазова это неприятное событие.