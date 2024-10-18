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18 октября, 15:42

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"Известия": экс-участник группы Little Big Лиссов госпитализирован в Санкт-Петербурге

Экс-участник группы Little Big Лиссов госпитализирован в Санкт-Петербурге – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Экс-участник группы Little Big Антон Лиссов госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.

Его доставили с болью в груди в Мариинскую больницу. Лиссова определили в отделение неотложной кардиологии. В настоящее время его состояние стабильно.

Ранее стало известно о госпитализации экс-солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря Богомазова. Его жена отметила, что состояние певца стабильное. В воскресенье, 20 октября, он планирует вернуться к работе.

Позднее Богомазов сам рассказал о состоянии на фоне сообщений о госпитализации. Он заверил, что чувствует себя хорошо.

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