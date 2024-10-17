Экс-солист "Отпетых мошенников" Богомазов рассказал о своем состоянии после госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Бывший участник музыкальной группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов рассказал о своем состоянии на фоне сообщений о госпитализации. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на комментарий исполнителя.

Он заверил, что чувствует себя хорошо.

"Ничего такого нет. Спасибо", – добавил певец.

О госпитализации в Москве Богомазова стало известно утром 17 октября. Как рассказала представитель исполнителя Майя Лазарева, это событие стало неприятным для него.

Жена артиста Виктория отметила, что состояние певца стабильное. По ее словам, 20 октября он вернется к работе.

Ранее звезда "Служебного романа", народная артистка РСФСР Светлана Немоляева опровергла появившуюся в СМИ информацию об экстренной помощи ей со стороны врачей. По данным журналистов, артистка якобы почувствовала себя плохо из-за приступа фибрилляции предсердий и позвонила в экстренные службы.

Однако сама Немоляева утверждает, что чувствует себя хорошо. Она объяснила, что ей вызывали в театр скорую из-за приступа. По словам артистки, журналисты "напугали сына", позвонив ему.

