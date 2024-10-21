Экс-солист "Отпетых мошенников" Богомазов вернулся к работе после госпитализации

Фото: vk.com/garikbogomazov

Бывший вокалист группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов вернулся к работе после недавней госпитализации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на PR-директора певца Майю Лазареву.

Представитель артиста подчеркнула, что с ним все хорошо. При этом она не стала приводить подробности и говорить о причинах госпитализации, поскольку, по ее словам, для Богомазова это неприятное событие.

О госпитализации в Москве Богомазова стало известно утром 17 октября. Жена артиста Виктория отметила, что состояние певца было стабильным. Она также говорила, что 20 октября он планировал вернуться к работе.

Сам Богомазов заверял, что чувствует себя хорошо.