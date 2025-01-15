Начался прием заявок на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стартовал прием заявок на десятый конкурс грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Заявку можно подать до 15 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В конкурсе могут принять участие музыканты, артисты и художники, которые обучаются в детских школах искусств и колледжах, подведомственных департаменту культуры города. Обладателями грантов станут 87 деятелей искусства и 15 творческих коллективов, подчеркнул глава ведомства Алексей Фурсин.

В рамках конкурса предусмотрено 103 гранта. Победители в индивидуальных номинациях могут получить до 150 тысяч рублей, а в коллективных – до 300 тысяч рублей. Участник, занявший первое место и отмеченный профессиональным жюри, получит Гран-при в размере 150 тысяч рублей.

Гранты получат 87 человек, 6 коллективов, в состав которых входят до 12 человек, и 9 коллективов с составом более 13 участников. Конкурс проводится по 34 направлениям. Из них 22 предназначены для школ, а 12 – для колледжей.

В прошлом году размер грантового фонда составил 12,37 миллиона рублей. Кроме того, минимальный размер гранта в индивидуальных номинациях увеличился до 70 тысяч, а в коллективных – до 100 тысяч рублей.

Прежде чем начнется официальный этап подачи заявок, в школах пройдут прослушивания, участие в которых примут около 30 тысяч детей. Первый этап с участием экспертного жюри из деятелей искусства начнется 25 февраля.

После пройдут еще два этапа отбора. Очные прослушивания второго этапа состоятся с 20 марта по 10 апреля. В рамках третьего этапа открытые выступления и выставки на лучших площадках города будут проходить с 20 апреля по 25 мая.

Лауреатов в каждой из номинаций определит экспертное жюри. Церемония награждения победителей конкурса пройдет 1 июня.

Между тем Москва продолжает активное развитие детских школ искусств в соответствии с лучшими практиками. Рассматриваются дифференцированные подходы в обучении детей с учетом их запросов, планов и готовности уделять время занятиям, непрерывное творческое образование по системе "школа – колледж – вуз", развитие ДШИ с лучшими результатами по подготовке специалистов в сфере культуры и искусства с акцентом на предпрофессиональные программы обучения.