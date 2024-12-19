Депкульт Москвы рассказал о развитии детских школ искусств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент культуры Москвы проводит встречи с руководителями детских школ искусств, педагогами и представителями, чтобы улучшить текущие показатели, заявил руководитель ведомства Алексей Фурсин.

По его словам, изменения в сфере, если они действительно необходимы, будут обсуждаться с профессиональным сообществом и представителями ДШИ, после чего департамент публично сообщит о принятых решениях.

"Поэтому хотелось бы, чтобы общественность ориентировалась на официальные заявления, а не слухи в интернете", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в Сети появились слухи о возможных изменениях системы творческого образования. Однако публикации не имеют отношения к планам города. В контексте потенциальных изменений не рассматриваются такие меры, как закрытие, перевод на режим самоокупаемости или изменение профиля деятельности в сторону других направлений в работе ДШИ.

В департаменте уже отмечали, что вопрос об увольнении педагогов, достигших возраста 55 лет, а также о сокращении преподавательского состава в детских школах искусств не рассматривается и не рассматривался ранее.

Все школы искусств для детей продолжают работу под контролем департамента и финансируются из городского бюджета. Несмотря на возможные изменения, материально-техническая база школ будет улучшаться за счет бюджетных средств.