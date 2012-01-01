Николь Кидман стесняется роли в эротическом триллере "Плохая девочка"

Николь Кидман стесняется своего участия в эротическом триллере "Плохая девочка". По словам актрисы, она не хочет, чтобы фильм увидели ее несовершеннолетние дочери. Кто еще из артистов испытывает неловкость за подобные роли перед семьей, а кому совершенно не стыдно обнажаться в кадре, расскажет Москва 24.

Николь Кидман

Фото: AP Photo/Jordan Strauss/Invision/AP

В интервью изданию Telegraph Review актриса рассказала, что ее дочерям – 16-летней Сандей Роуз и 14-летней Фэйт Маргарет – неловко от участия матери в эротическом триллере "Плохая девочка". Звезда Голливуда сыграла роль главы крупной компании, которая вступает в связь с молодым интерном. Тайная страсть бизнес-леди может положить конец ее карьере и семейной жизни с мужем и двумя детьми.





Николь Кидман актриса Дочери не увидят сексуальных сцен с моим участием. Они и сами сказали, что не хотят этого видеть. Никто из них не заинтересован в том, чтобы видеть маму такой.

Ранее "Плохую девочку" представили на Венецианском кинофестивале. В интервью Vanity Fair Николь Кидман призналась, что нервничала из-за премьеры и даже не решалась смотреть картину из-за большого количества интимных сцен. В России фильм тоже покажут в кинотеатрах.

Софья Синицына

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

А вот звезда "Мастера и Маргариты", похоже, совсем не против, чтобы ее четырехлетняя дочь Мия от актера Павла Табакова видела постельные сцены с участием матери. Летом 2024 года актриса выложила в соцсетях видео с играми ребенка, а на экране телевизора в этот момент мелькали кадры с голой Синицыной.

Подписчики звезды узнали фрагмент из сериала "Чистые", в котором Софья неоднократно представала обнаженной и участвовала в откровенных сценах. Поклонники посчитали, что ребенку еще рано лицезреть маму в столь нескромных ракурсах, и раскритиковали знаменитость.

Кристина Асмус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В марте 2024 года актриса опубликовала совместный снимок с родителями и поздравила отца с Днем рождения. Примечательно, что фотография была сделана на премьере скандального фильма "Текст" в 2019-м, в котором актриса снялась в довольно жесткой постельной сцене.

Кристина уверена: стыдиться ей нечего, а увиденное зрителями – всего лишь ее работа.

"Это фото с премьеры фильма "Текст". И да, папа видел его. И да, папа мной гордится", – написала Асмус.

Актриса отметила, что отец во всем поддерживает ее. Однако многие зрители были другого мнения и негативно отреагировали на откровенные эпизоды после выхода картины в широкий прокат. Тогда за Асмус публично заступился ее теперь уже бывший супруг, юморист Гарик Харламов, за что тоже получил немалую порцию критики и насмешек.

Марго Робби

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

В интервью Джимми Киммелу актриса признавалась, что изначально не рассказала родителям насчет "обнаженки" с ее участием в фильме "Волк с Уолл-Стрит". Но так как скрывать обман долго не получилось бы, актриса сообщила родственникам, будто за нее в кадре оголилась другая девушка.





Марго Робби актриса Я им тогда сказала: тело не мое, а дублерши, просто мою голову "приклеили" к ней с помощью компьютерной графики. Мои родители ничего не знают о производстве фильмов, так что они только удивились: "А так можно?" Я убедила их, что новые технологии в действии.

Уже после премьеры фильма мать актрисы сказала австралийским репортерам, что одобряет обнажение дочери. Но оговорилась: бабушке с дедушкой картину все-таки не покажут.

Зак Эфрон

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Неловкий эпизод в карьере актера связан с фильмом "Счастливчик", который вышел в прокат в начале 2010-х. На премьере картины с Заком Эфроном в главной роли присутствовала мама актера, и она вместе с другими зрителями увидела пикантный эпизод с участием сына. Женщина сидела на несколько рядов впереди него, но ему все равно было неловко и стыдно, признался актер в одном из интервью.

Однако мама Эфрона с юмором отнеслась к работе своего ребенка. Хоть ей и было странно на это смотреть, она гордится Заком и всегда его поддерживает, призналась женщина в беседе с журналистами.