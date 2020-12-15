Семью Самойловой и Джигана выгнали из дома из-за козы

Блогер Оксана Самойлова поделилась новостью: ее семейство выселили из арендованного жилья. Всему виной – домашняя любимица, коза Мими. Как многодетная мать вышла из положения и кто еще из российских и зарубежных знаменитостей предпочитает держать дома необычных питомцев – в материале Москвы 24.



"Из-за Мими нас выгнали"

Фото: vk.com/Оксана Самойлова

27 ноября Оксана Самойлова выложила в соцсетях снимок козы и написала: "Новость номер один. Из-за Мими нас выгнали из арендного дома. Оказалось, что хозяйка не очень-то любит животных, а, может, она увидела новости о том, что я хочу высидеть страуса".

36-летняя блогер не растерялась, за пару недель отремонтировала свой старый особняк и вернулась туда вместе с семейством.

Коза у знаменитостей появилась несколько недель назад благодаря Джигану: любящий муж осуществил желание Оксаны и подарил ей питомца. Мими полюбилась не только домочадцам, но и подписчикам многодетной матери, поэтому она быстро обзавелась собственным аккаунтом в соцсетях.

К слову, у давно живущей за городом Самойловой уже есть курицы, а весной модель собирается "высидеть страуса".

Коза с сюрпризом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Евгения Добровольская

Актриса Евгения Добровольская завела парнокопытное задолго до того, как это стало модным. Несколько лет назад артистка перебралась с детьми в загородный дом в Подмосковье, а вскоре друзья подарили ей козу по кличке Катька.

Знаменитость была удивлена и не сразу поладила с питомцем: характерная Катька забиралась на столы и портила мебель. Поэтому для нее спешно соорудили вольер на приусадебном участке. СМИ сообщали, что вскоре выяснилось, что подарок был с сюрпризом: коза забеременела еще до того, как ее преподнесли Добровольской. Так в имении телезвезды появились еще двое козочек.

Альпаки на ферме и змеи в мечтах

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Nicole Kidman

Несколько лет назад актриса Николь Кидман воплотила давнюю мечту и завела на семейной ферме альпак. Благо, площадь загородной резиденции в 111 акров, которую актриса построила с супругом Китом Урбаном, позволяет разместить нескольких подобных животных.

Кроме того, Николь признавалась, что очень любит змей и не против домашнего серпентария, передавало издание The Voice. Однако, пока артистка не решилась на этот шаг.

Питон и варан

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Александр Шоуа

А вот экс-солиста группы "Непара" Александра Шоуа ничего не останавливало в стремлении завести змей. Как сообщало издание "7дней.ру", сначала певец делил кров с питоном, который, по словам артиста, не представлял опасности для окружающих, однако наводил ужас на подписчиков.

Затем Шоуа поселил у себя варана по кличке Генрих, но супруга певца Наталья не нашла с ящером общий язык, и животное "сослали" к другу Александра, передавало издание StarHit. Вскоре артист завел новых друзей – двух змей красной и зеленой окраски, с которыми супруге звезды все же пришлось подружиться.

"Я хоть антилопу завел бы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Максим Фадеев "MALFA"

Три года назад продюсер Максим Фадеев поселил у себя каракала – дикую кошку, похожую на степную рысь. Музыкант назвал ее Ритой. Правда, в соцсетях Фадеева раскритиковали за то, что хищнику приходится жить в неволе.

Хейтерам Максим ответил кратко и дружелюбно: "Не ругайтесь! Я люблю животных... всех! Я хоть антилопу завел бы". Певец отметил, что Рита поддается дрессировке не хуже любой собаки.

Курица на поводке

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Jennifer Garner

В 2017 году актриса Дженнифер Гарнер представила публике необычного питомца: она опубликовала в соцсетях фото, на котором выгуливает на поводке курицу. Кинодива рассказывала журналистам, что любимицу зовут Реджина Джордж, она любит долгие прогулки, капусту и насекомых.

Также знаменитость призналась, что с появлением питомца ее жизнь стала "более захватывающей". К сожалению, уже в марте 2018 года Реджина умерла по естественным причинам.

Обезьяна – богатая наследница

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Бари Алибасов

А эпатажный продюсер Бари Алибасов в 2013 году завел обезьяну. Издание The Voice передавало, что создатель группы "На-На" даже решил переписать на макаку Машу наследство. Музыкант обсуждал с адвокатом, какой уровень жизни будет обеспечен питомцу в случае кончины хозяина: где будет жить обезьяна, чем будет питаться. Кроме того, в завещании прописана сумма на одежду, игрушки, лекарства и услуги зоопсихолога, сообщало издание "Московский комсомолец".

