Московский зоопарк показал, как малайского медвежонка приучают к переноске

Московский зоопарк показал, как проходит обучение детеныша малайского медведя

Московский зоопарк поделился кадрами обучения малайского медвежонка. На новом видео показали, как детеныша приучают к транспортному боксу.

"Процесс был максимально постепенным и добровольным, что позволило исключить фактор стресса и беспокойства у малышки", – отметили в пресс-службе зоосада.

Как пояснили специалисты учреждения, этот навык очень важно развивать в медвежонке, чтобы в случае необходимости животное могли легко и безопасно переместить из одного места в другое.

Обучение началось в игровой комнате, рассказал ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Денис Кочатов. Переноску там поставили без двери, чтобы детеныш мог спокойно в нее зайти и выйти. Кроме того, специалисты клали внутрь лакомства, которые помогали заинтересовать малышку.

После того как медведица привыкла к боксу, на него навесили дверь, однако класть лакомства не перестали.

"Когда она заходила, дверку мы прикрывали, но не до конца, чтобы медведица могла легко ее толкнуть и выйти, если захочет. Затем уже закрывали дверку и постепенно увеличивали время ее пребывания внутри, подкрепляя успех лакомством", – продолжил Кочатов.

Следующим этапом стало поднятие и транспортировка медведицы в боксе. Причем все стадии обучения прошли хорошо, благодаря чему она уже спокойно и быстро сама заходит в переноску, когда ее ставят в комнате.

Тем временем москвичи могут выбрать клички для троих недавно прибывших в зоосад малайских медвежат. Для девочки на выбор предложены имена Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави и Сунни, для мальчика – Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука. Второй самке подобрали такие варианты клички, как Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль и Парвати.

По прибытии в Москву всех медвежат поместили сначала в карантинную зону, а уже после переселили к медведице, которую привезли в августе. Самец любознательный и активный. Ему нравится общаться с людьми и изучать игрушки. Одна из самок, наоборот, более осторожна.