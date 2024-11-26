Белая медведица Айка из Московского зоопарка получила торт ко дню рождения. Ей исполнилось четыре года, сообщает пресс-служба зоопарка в телеграм-канале

В честь праздника зоологи сделали для именинницы игрушечного моржа, а также подготовили трехслойный ледовый торт. Первый слой – это замороженный мед с клюквой, брусникой и водой, второй – замороженная рыба салака, рыбий жир и вода, третий – вареная свекла и тертая сырая морковь. Помимо этого, в подарочную бумагу для медведицы упаковали рыбу и запаховое обогащение среды.

Айка родилась в зоопарке Ростова-на-Дону 26 ноября 2020 года. В апреле 2023-го она переехала в Московский зоопарк, где поселилась в просторном вольере с бассейном. Приезд самки прошел в рамках программы Союза зоопарков и аквариумов России и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов по сохранению белых медведей.

Специалисты делают все для благополучия медведицы и ее комфортного проживания. А чтобы Айке было не скучно, ей приносят всевозможные бочки и мячи, а в бассейн запускают рыбу, рассказали в пресс-службе.

Ранее в Московском зоопарке поселилась полярная сова Букля. Пятимесячную птицу привезли в столицу из Великого Устюга. Родители от нее отказались, поэтому специалисты стали искусственно ее выкармливать. Сейчас Букля чувствует себя хорошо и после карантина отправится к самцу того же вида.