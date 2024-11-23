Полярная сова Букля поселилась в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Полярная сова Букля появилась в Московском зоопарке. Зоологи придумали такое имя, сделав отсылку к книгам и фильмам о Гарри Поттере, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пятимесячную птицу привезли в столицу из филиала зоосада в Великом Устюге. От нее отказались родители, поэтому специалисты начали искусственно выкармливать ее. Сначала корм измельчали на маленькие кусочки, а потом увеличивали порцию по мере взросления совы.

Сейчас Букля чувствует себя хорошо и после месячного карантина отправится к самцу того же вида.

"Сотрудники с большим трепетом следили за ростом и взрослением птенца, за прибавкой в весе и первым полетом. Птенцы белой совы встают на крыло примерно в двухмесячном возрасте. Сейчас беспокойства врачей и зоологов позади – Букля из маленького серого комочка превратилась в прекрасную белую сову", – рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Ранее шесть детенышей аметистового питона появились на свет в Московском зоопарке. Пол детенышей можно будет узнать после первой линьки. Их родителями стали зрелые самка и самец, которые давно не давали потомства. В начале лета самка отложила кладку яиц, через три месяца в инкубаторе появились детеныши.

Между тем у самки мадагаскарского удава, который является одним из самых редких видов змей в мире, появилась тройня. Новорожденных в новосибирском зоопарке отсадили от матери, поскольку они уже полностью независимы и не нуждаются в ее заботе.

