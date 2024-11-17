Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть детенышей аметистового питона появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Этот вид рептилии считается самым крупным среди змей Австралии и Новой Гвинеи, и он включен в Международную Красную книгу. Длина аметистового питона может достигать шести метров. Его чешуя имеет песочный оттенок, на коже есть темные полоски.

При этом эти змеи не ядовиты. В природе они, как правило, предпочитают отдыхать на деревьях, а также охотиться на птиц и древесных млекопитающих.

Пол детенышей можно будет узнать после первой линьки. Их родителями стали зрелые самка и самец, которые давно не давали потомства. В начале лета самка отложила кладку яиц, через три месяца в инкубаторе появились детеныши.

Каждого змееныша поместили в отдельный террариум, рассказала руководитель зоосада Светлана Акулова. Внутри у детенышей есть желточный мешок, который обеспечивает им питание в первые месяцы. Сейчас они начинают пробовать еду, в зоопарке им дают грызунов.

Змееныши и их родители пока не входят в открытую часть экспозиции зоопарка.

Ранее у самки мадагаскарского удава, который является одним из самых редких видов змей в мире, появилась тройня. Новорожденных в новосибирском зоопарке отсадили от матери, поскольку они уже полностью независимы и не нуждаются в ее заботе.

Масса каждого юного удава достигает примерно 240 граммов, а длина тела составляет около 65 сантиметров. Детеныши все еще значительно меньше своих родителей.

