В Эдинбургском зоопарке умер детеныш красной панды, испугавшись фейерверков

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Детеныш красной панды по кличке Рокси погиб в Эдинбургском зоопарке, не выдержав стресса. Предположительно, его напугали фейерверки, пишет Independent.

Животному было всего три месяца. При этом за пять дней до случившегося скончалась и мать детеныша Джинджер. Ветеринары предполагают, что причиной в ее случае также мог послужить шум от фейерверков.

Смерть матери не несла с собой угроз для жизни Рокси. Панда была здорова и могла выжить без опеки родителя. Кроме того, детеныш находился под присмотром сотрудников зоосада. Как подчеркнул замгендиректора Королевского зоологического общества Шотландии (RZSS) Бен Саппл, Рокси хорошо реагировала на специализированную помощь команды экспертов и питалась самостоятельно.

Смерть Рокси произошла в Ночь Гая Фокса, также известную как Ночь костров или Ночь фейерверков. Ее отмечают в Великобритании ежегодно 5 ноября – в годовщину провала Порохового заговора против английского короля Якова I.

В августе городской совет Эдинбурга вынес на обсуждение вопрос о запрете использования фейерверков в некоторых частях города. Зоозащитники, в свою очередь, выступили за их полный запрет ради блага животных и предложили альтернативу в виде световых шоу.

"Это поможет избежать разрушительных последствий для таких животных, как Рокси, и в то же время позволит людям по-прежнему наслаждаться традиционными праздниками", – пояснил Саппл.

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