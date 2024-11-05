Самая старая лошадь России умерла на Сахалине

Фото: телеграм-канал "КСК Золотой Мустанг"

Самая старая в России лошадь по кличке Чайка умерла на Сахалине в возрасте 50 лет. Об этом в телеграм-канале написала пресс-служба островного конноспортивного клуба "Золотой мустанг".

По данным пресс-службы, лошадь попала в клуб в возрасте 33 лет после того, как ее выкупили с бойни. В КСК Чайка прожила 17 лет. Умерла она, как уточнили в клубе, 28 октября, однако сообщение о ее смерти появилось лишь 4 ноября.

Ранее в заповеднике дикой природы в Австралии скончался самый крупный из живших в неволе крокодилов Кассиус. Предположительно, ему было 110 лет, однако о точном возрасте животного информации нет.

Крокодил проживал в заповеднике с 1987 года. В 2011-м его занесли в Книгу рекордов Гиннесса из-за размеров – длина тела животного составила почти 5,5 метра, весил он около тонны.