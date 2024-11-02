Самый крупный из живших в неволе крокодилов умер в Австралии

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В заповеднике дикой природы в Австралии умер самый крупный из живших в неволе крокодилов Кассиус, пишет BBC. Ему, предположительно, было 110 лет, однако точный возраст неизвестен.

Как отмечает издание, крокодил был почти 5,5 метра в длину и весил около тонны. Он проживал в заповеднике с 1987 года, а в 2011 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса из-за своих размеров.

При этом еще в дикой природе крокодил нападал на скот местных жителей и на несколько лодок, в результате чего лишился части передней левой лапы, фрагмента морды и кончика хвоста.

Ранее кошка по кличке Рози, считавшаяся самой старой в мире, умерла в возрасте 33 лет в Великобритании. Ее возраст соответствовал 152 человеческим годам. В 2023 году представительница Книги рекордов Гиннесса советовала хозяйке кошки отправить заявку для получения официального титула домашнему питомцу, однако женщина не стала этого делать.